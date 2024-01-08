استهدفت طائرة مسيرة امس قاعدة قسرك بريف الحسكة من قبل المقاومة في العراق، بحسب ما أفاد مصدر ميداني لوكالة أنباء «شينخوا»، ومرصد حقوقي.



وقال المصدر الميداني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن «طائرة مسيرة استهدفت امس قاعدة قسرك في ريف الحسكة الشمالي الغربي»، مؤكدا ان المقاومة العراقية هي التي أطلقت هذه الطائرة المسيرة.



من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن الدفاعات الجوية تصدت في قاعدة قسرك الأميركية بريف الحسكة لهجوم بواسطة طائرة مسيرة يرجح أنها أطلقت من قبل «المقاومة الإسلامية في العراق»، مبينا أن الدفاعات الأميركية تمكنت من إسقاط الطائرة دون أن تتمكن من استهداف القاعدة.



يشار إلى أن القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي، لـ 79 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وفقا للمرصد السوري.