حقق فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي انتصارا مهما وانفرد بصدارة الدوري الكويتي لفروسية قفز الحواجز بعد تتوجيه بلقب الجولة الثالثة من الدوري التي أقيمت في مضمار نادي الصيد والفروسية، حيث فرض نفسه بقوة كونه حامل لقب النسختين الماضيتين، بفوزه بالشوط الرئيسي «الجائزة الكبرى» على ارتفاع 140 سم بزمن 33.72 ثانية في جولة التمايز من دون نقاط جزاء، تلته يارا الهنيدي ثم عبدالله العوضي وعبدالله الروضان، وقام رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في شركة زين للاتصالات حمد المصيبيح والمدير الإداري للاتحاد الكويتي للفروسية صفيان بوقماز بتتويج الأبطال.



كما فاز الخرافي بصدارة الأشواط على ارتفاع 135 سم و130 سم، فيما فازت نادية المطوع بالمركز الأول على ارتفاع 125 سم.



وترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى، وضمت اللجنة كلا من: رغد الدبوس ولمى عبدالعال وعبدالعزيز العجيل، وتولى سمير الجاويد تصميم المسلك وساعده غدير نعمتي، ويعقوب النصرالله وسامي البرك حكام ساحة.