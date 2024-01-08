قتل ضابط شرطة وأصيب اثنان امس جراء استهداف دوريتهم من قبل مسلحين على طريق أوتوستراد درعا (جنوب سورية)، بحسب ما ذكرت إذاعة «شام اف ام» المقربة من الحكومة السورية.



وأفادت الإذاعة المحلية في خبر مقتضب بأن «ضابطا من وزارة الداخلية السورية استشهد وأصيب عنصران بجروح جراء استهداف دوريتهم، من قبل مسلحين على طريق أوتوستراد درعا، قرب مدينة إزرع بريف درعا».



وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل الرائد شرف منتجب محسن بريبداني وإصابة 4 عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة إزرع في درعا جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين على أوتستراد درعا «أثناء تأدية واجبهم الوطني».



وأفاد موقع «عنب بلدي»، بأن الاستهداف حدث بعد قطع طريق الدورية بالحجارة من قبل مجهولين، الذين استهدفوهم خلال محاولتهم فتح الطريق، ليقتل بريبداني فيما نقل المصابون إلى المستشفى الوطني بدرعا.



وعمل بريبداني رئيس فرع الأمن الجنائي في مدينة ازرع، في الريف الأوسط من محافظة درعا، ويوجد فيها مقر قيادة الفرقة الخامسة ولم تخضع لسيطرة المعارضة سابقا.



وينحدر بريبداني من مدينة جبلة في ريف اللاذقية.



وتكررت حوادث اغتيال ضباط وعناصر في قوات النظام في درعا، فيما يعد هذا الحادث الثاني من نوعه ضد قوات النظام خلال العام الحالي.