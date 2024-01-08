شهد نشاط الاندماج والاستحواذ عالميا تراجعا ملحوظا في 2023 خصوصا في قطاع الشركات الناشئة، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين ما يعرضه المشتري وما يطلبه مؤسسو هذه الشركات.



وأظهرت بعض البيانات انخفاض قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، بنسبة 20% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، وهو الانخفاض الأكبر في 10 سنوات، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 3 تريليونات دولار، وفقا لشركة Bain & Co الاستشارية.



وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ التي قامت بها صناديق رأس المال الجريء بشكل خاص بنسبة 44% على المستوى العالمي لتسجل 20 مليار دولار في 2023، مع العلم أنها وصلت إلى ذروتها في العام 2021 عند 62 مليار دولار.



لكن مع العام الجديد يأمل المستثمرون بأداء أفضل بعد اقتراب الفيدرالي من تخفيض أسعار الفائدة بحسب التوقعات.



وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعا بنشاط الاندماج والاستحواذ في الشركات الناشئة، ولم يتم الإعلان عن معظم حجم الصفقات التي حدثت، لذلك يمكن مقارنة عدد الصفقات الذي انخفض بنسبة 38% خلال 2023، مقارنة مع 44 صفقة تخارج في 2023، مقارنة بـ 71 صفقة في 2022 وذلك بحسب أرقام «ماغنيت» للأبحاث في الشركات الناشئة.



واليوم يشهد القطاع جدلا شائكا بين المشترين والبائعين وصعوبة في الاتفاق على السعر. فارتفاع تكلفة التمويل، خاصة بالنسبة للشركات غير الاستثمارية، وقد أدى ذلك إلى تراجع في قيمة عروض الشراء للشركات الناشئة خصوصا التي لم تحقق الربحية بعد، وبالتالي تراجع تقييمات هذه الشركات.



في الوقت ذاته، يرى مؤسسو الشركات الناشئة الأمور بزاوية مختلفة، ولا يستطيعون نسيان التقييمات الكبيرة التي حصلت عليها شركات مماثلة وقت الذروة ما دفع العديد من الشركات إلى التراجع عما يعتبرونه عروضا منخفضة القيمة.



على المستوى العالمي، شهدت بعض الشركات الناشئة تخارجات قوية منها شركة تطوير الألعاب الأميركية Scopely التي استحوذت عليها Savvy Games Group المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.