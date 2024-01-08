القاهرة - هالة عمران



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 13 الجاري بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات تبدأ في التاسعة صباحا حسب جدول كل صف دراسي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة «الطلبة المصريين في الخارج» أبنائنا في الخارج 83162 طالبا وطالبة لكل الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي، مشددة على غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين.



وأعلنت الوزارة أرقام جلوس وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي لمعرفة رقم الجلوس وجدول الامتحانات https://sabroad.emis.gov.eg/، مؤكدة أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة «الطلبة المصريين في الخارج» أبنائنا في الخارج 83162 طالبا وطالبة لكل الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.