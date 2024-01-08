الكويت ستمضي نحو مواصلة مسيرة النهضة والتقدم بقيادة رجل الحزم والحكمة صاحب السمو

الإقبال الكبير للمواطنين على صناديق الانتخاب ونسبة التصويت تعبر عن ثقة الشعب بقيادته



أسامة أبوالسعود



هنأ رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلها راعي الكاتدرائية المرقسية المصرية بالبلاد القمص بيجول الأنبا بيشوي «الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد».



وتابع الرئيس السيسي في برقيته خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي أقيم مساء امس الاول بالكنيسة المصرية بحولي «واغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار».



وفي أجواء روحانية أقامت كنيسة مار مرقس للأقباط الأرثوذكس في الكويت قداس عيد الميلاد المجيد، وفي كلمته التي ألقاها خلال القداس أعرب راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس القمص بيجول الأنبا بيشوي عن تمنياته للكويت بالرخاء والازدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب بالخير والسلام.



وذكر بيجول أن هذا العيد تكتفي كاتدرائية مار مرقس بالكويت بصلوات العيد وتعتذر عن عدم استقبال المهنئين احتراما لمشاعر المواطنين والمقيمين بفقدان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وانسجاما مع حالة الحداد التي تمر بها البلاد.



مشعل الحزم والحكمة



وأعرب راعي الكنيسة المصرية في الكويت عن ثقته بأن الكويت ستتجاوز مشاعر ألم فراق سمو الأمير الراحل وأنها ستمضي نحو مواصلة مسيرة النهضة والتقدم بقيادة رجل الحزم والحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ووصفه بأنه رجل صناعة المستقبل الجديد.



وتابع القمص بيجول: اننا نصلي في قداس هذا العيد من أجل أن يسند الله قيادة الكويت ويسدد خطاها، وعبر عن تهنئته لرئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بتوليه منصب رئاسة الحكومة ووصفه بأنه صاحب ديبلوماسية راقية رصينة وحكيمة.



ثقة الشعب المصري



وقدم القمص بيجول الشكر الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاعره الطيبة وكلمته المهنئة للمسيحيين بالخارج، وعبر عن تهنئته للرئيس المصري ولمصر الغالية بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة لمصر كي يكمل مسيرة البناء والنهضة، معتبرا أن الإقبال الواسع من قبل المواطنين على صناديق الانتخاب ونسبة التصويت التي حازها الرئيس السيسي تعبر عن ثقة الشعب الشديدة في قيادته. كما لفت إلى هذا التزامن في إعادة الانتخاب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مسند الإمارة، متمنيا للقائدين الكبيرين كل التوفيق والسداد.



ثم وجه راعي الكاتدرائية المرقسية الشكر إلى كل المجتمع الكويتي بكل مكوناته وفئاته والبعثات الديبلوماسية والجاليات فيه لما نلمسه دوما من مشاعر فياضة وتسامح وتآخ وهي مشاعر ندركها في هذا العيد كما في كل عيد على الرغم من عدم استقبال المهنئين هذا العيد.



شكراً رجال الأمن



ولم يفت القمص بيجول الأنبا بيشوي أن يجدد التحية لقيادات ورجالات الداخلية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وعبر عن امتنانه لجهد الجميع في تأمين الاحتفالات، كما أشار إلى زيارة مدير عام مديرية أمن حولي بالإنابة العميد زياد الخطيب للكنيسة قبل أيام مع عدد من قيادات أمن ومرور محافظة حولي ومتابعة النقطة الأمنية مقابل الكنيسة وللأوضاع الأمنية خلال فترات الأعياد، كما وجه الشكر للأجهزة الإعلامية التي تتفضل بتغطية هذه النشاطات.



الله معنا



وفي عظته بهذه المناسبة التي كان موضوعها «الله معنا»، قال القمص بيجول: ان بركة عيد الميلاد هي أن نشعر بأن الله معنا، لافتا إلى أن سر السعادة الأبدية هي أن نكون في حضرة الله.



وأضاف: ان الله معنا في كل الظروف، بما في ذلك أوقات الضيق والحزن والألم والمرض وحينما يكون الله معنا فإنه يخرجنا من الضيق إلى الرحب، ومن الحزن إلى الفرح، لذلك كلما مر الإنسان بضيقة عليه أن يتذكر أن الله معه، وأنه حينما يكون معنا فهو يحمينا ويرشدنا ويرعانا ويحفظنا ويقودنا ويسندنا.



وأضاف راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس بالكويت: أود ونحن نودع عاما قد مضى ونستقبل عاما ميلاديا جديدا في مسيرتنا الإنسانية المشتركة بملء الرجاء والأمل والتفاؤل أن أعبر باسم قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وكل بلاد المهجر، ونيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، واخوتي آباء الكاتدرائية المرقسية في الكويت عن كل الأمنيات الطيبة بأن يكون عاما سعيدا وأن يعم السلام العادل على المنطقة خصوصا في دولة فلسطين وأن تنتهي قريبا معاناة إخوتنا وأشقائنا في غزة، وكذلك معاناة الإنسان في كل مناطق الحروب والصراعات.