ضمن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2023/2024، عقد ديوان الخدمة المدنية البرنامج التدريبي «لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية» للفئة التخصصية، وذلك بمشاركة عدد من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة. ويعقد البرنامج خلال الفترة من 7 الى 11 الجاري.



ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأسس لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية وأسس تطبيقها والاطلاع على حقوق الموفدين وواجباتهم وبيان كيفية استخدام شاشات النظم المتكاملة لكل من البعثات والإجازات والدورات الخارجية.