عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن التوزيعة العاشرة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله بالضاحية الرابعة قطعة 3، مشيرة إلى ان عدد قسائمها يبلغ 254 قسيمة وأن مساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع سيتم توزيعها للمواطنين المستحقين لها.



وكانت «السكنية» أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، عن توزيع الدفعة التاسعة من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله التي اشتملت على 281 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 30/11/2003، وتم توزيع البطاقات يومي 4 و7 يناير 2024 وسيتم توزيع بطاقات الاحتياط اليوم الإثنين 8 يناير 2024. ومن المقرر إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 10 يناير 2024.