نظم الصندوق الكويتي للتنمية لقاء تنويريا يوم الخميس للطلبة والطالبات المشاركين في الرحلة الثالثة عشرة ضمن برنامج «كن من المتفوقين» الذي يقيمه الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية، ويشمل زيارة الطالبات الى جمهورية فيتنام والطلبة إلى جمهورية تونس ما بين 18 و26 الجاري.



وأكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر خلال كلمته أن الصندوق واصل عطاءه لأكثر من 60 عاما في دعم قضايا التنموية في الدول النامية باعتباره أول مؤسسة تنموية في الشرق الأوسط، ليصل اليوم إلى أكثر من 105 دول من خلال أكثر من 1000 مشروع تنموي حول العالم.



بدورها، قالت مديرة إدارة الإعلام في الصندوق منى العياف إن الصندوق يلعب دورا في دعم السياسة الخارجية الكويتية، مؤكدة المردود السياسي والاقتصادي الذي حققه الصندوق خلال مشواره التنموي.



من جانبه، أوضح مسؤول رحلة الطلبة صالح التقي أن برنامج «كن من المتفوقين» يسهم في نشر وتحقيق أهدافه المتعلقة بالتنمية المجتمعية والثقافية، لاسيما اطلاع الطلبة على مكانة الكويت وبصماتها إقليميا وعالميا.



وحرصت مسؤولة رحلة الطالبات فاطمة التركيت على زيارة الطلبة لأهم مشروعات الصندوق التنموية ورؤيتها على أرض الواقع ومعرفة مدى مساهمتها في تنمية اقتصاد الدول المستفيدة وتأثيرها على تطور الحياة بها، متمنية لهم الاستفادة من الرحلة.



كما استعرض المسؤولون عن الرحلات برنامج وتفاصيل خط سير الرحلة والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور.



يذكر أن الصندوق أطلق مبادرة «كن من المتفوقين» عام 2010 لتحفيز طلاب الثانوية على النجاح والتفوق وتعريف الأجيال الجديدة بحجم ومكانة الكويت في عيون الدول الصديقة وتكافئهم على تميزهم وتفوقهم، وزار المتفوقون الذين بلغ عددهم منذ بداية البرنامج أكثر من 260 طالبا وطالبة أكثر من 17 دولة حول العالم.