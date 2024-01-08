دارين العلي



استضاف جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة 2023 الذي نفذته الهيئة العامة للبيئة محاضرة حول أهمية مراقبة البيئة عبر صور الأقمار الاصطناعية للعمل على تحديد المشاكل البيئية عبر تقنيات الاستشعار عن بُعد.



وتمتلك الكويت وحدة للاستشعار عن بعد أنشأها معهد الكويت للأبحاث العلمية بهدف مساعدة أصحاب القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل وجود اي متغيرات في البيئة الصحراوية وغيرها.



وقال رئيس الوحدة د.عبدالله العنزي الذي ألقى المحاضرة في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن تلك المحاضرة خصصت حول المراقبة الدورية للبيئة الصحراوية من خلال الأقمار الاصطناعية كإحدى فعاليات جناح الكويت في إكسبو قطر للبستنة 2023.



وأوضح انه تم التطرق الى التعريف عن الاستشعار عن بعد وأهميته في مراقبة البيئة بشكل عام خاصة في البيئة الصحراوية وتطبيقاته وأهميته.



العواصف الترابية



وأورد أمثلة لعمل الوحدة في المراقبة التي يقوم بها المعهد وهي مراقبة العواصف الترابية التي تحصل عادة في الربيع والصيف وتأثيرها على الدولة وتسببها في خسائر اقتصادية وتعريض القاطنين لاضرار صحية، مؤكدا ان ذلك يحتم مراقبة حركة هذه العواصف واتجاهاتها لوضع سياسات وحلول لتفادي تأثيراتها.



ولفت الى ان المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية كشفت عن المصدر الرئيسي للعواصف الغبارية التي تهب على الكويت من منطقة جنوب العراق تكون مساحتها نحو 1500 كيلومتر مربع، مشيرا الى ان ذلك أودى الى العمل على مشروع اقليمي يشمل مختلف الدول لإعادة تأهيل تلك المنطقة والتقليل من اضرار العواصف التي تهب منها.



السيول



وأوضح ان المراقبة ايضا من خلال الاقمار الاصطناعية في الكويت تتم على السيول حيث تمكن المعهد من خلال شبكة المراقبة لديه من التعرف على مسار السيول وتأثيرها على المناطق السكنية وذلك بالاستعانة بتجربة 2018 حيث تعرضت الكويت لسيول ناتجة عن الامطار الغزيرة.



الغطاء النباتي



كما تتم مراقبة الغطاء النباتي الذي يعتبر ضمن الركائز الاساسية لتوازن البيئة الصحراوية والتي تعتبر هشة وحساسة وأي تدخل في عناصر توازنها يؤدي الى نتائج سلبية تسبب اضرارا صحية وخسائر اقتصادية.



ولفت الى انه تتم مراقبة الغطاء النباتي في المحميات ومنها محمية صباح الأحمد وكذلك محمية اللياح التي كانت مكانا لاستخراج الصلبوخ وتحولت الى محمية كمركز للحياة الفطرية بعد اعادة تأهيلها حيث تتم متابعة الغطاء النباتي في تلك المنطقة ونموه وتطوره عبر نظام خاص يقيس كثافة الغطاء النباتي وحيويته.



الملوثات



وشدد على اهمية صور الاقمار الاصطناعية في مراقبة بعض الملوثات في البيئة الصحراوية، موضحا ان وحدة الاستشعار عن بعد تعمل بوجود نظام يقوم بتحميل صور الاقمار الاصطناعية بشكل يومي سواء ضوئية او عبر الرادار بنسب دقة ووضوح مختلفة تخدم عمليات المراقبة والاستمرار في تحميل الصور للتمكن من المراقبة بمقارنة تحليل الصور ما يساعد متخذي القرار الاستجابة للتغيرات في البيئة والتعامل معها.