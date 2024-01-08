ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمانة العامة اشترطت تقديم الإجازات والاستئذانات وإثبات البصمة بنظام الخدمة الذاتية لتقييم كفاءة موظفي الجامعة لعام 2023 عن الفترة من 1/1/2023 وحتى 31/12/2023، مشيرة الى انها حددت غدا الثلاثاء للموظفين بجميع مراكز العمل كموعد لتقديم المستندات الدالة على ذلك لإدارة الموارد البشرية.



ولفتت المصادر الى انه يشترط على جميع الرؤساء المباشرين ورؤساء مراكز العمل ضرورة التأكد من قيام مرؤوسيهم بإدخال جميع الإجازات والاستئذانات وإثبات البصمة التي سبق التنسيق بشأنها واعتمادها من قبلهم ومن ثم الرئيس التالي وذلك خلال موعد أقصاه غدا الثلاثاء، مؤكدة انه سيتم فتح تطبيق تقييم كفاءة الموظفين والهيئة الأكاديمية المساندة لعام 2023 على نظام الموارد البشرية «الأوراكل» لجميع مراكز العمل في الجامعة اعتبارا من 11 يناير.



وطالبت بضرورة الالتزام بتقييم الموظفين العاملين بالفئات التالية: عامة ومكافأة شاملة وراتب مقطوع والهيئة الأكاديمية المساندة من قبل الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية وذلك وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لمركز العمل، كما تطبق عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي من المجموعة الخامسة بنموذج 3 الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية، داعية الى الالتزام بتقييم كفاءة كافة الموظفين والهيئة الأكاديمية المساندة في موعد أقصاه 6 فبراير.



وأكدت على ان يكون ابلاغ الموظفين وشاغلي وظائف الهيئة الأكاديمية المساندة بنتيجة تقييم الكفاءة النهائية بمنزلة علم بالتقييم عن طريق اطلاعهم من قبل رؤسائهم المباشرين أو رؤساء مراكز العمل عبر ارسال التقدير النهائي للتقييم عن طريق شاشة التبليغات بنظام الموارد البشرية، مشيرة الى انه في حالة اختلاف الرأي بين الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية فسيتم عرض الموضوع على اللجان المختصة للنظر واقرار التقييم النهائي.