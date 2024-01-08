دارين العلي



تعمل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة تتضمن 14 مشروعا لتطوير وتحديث شبكات المياه والمنشآت المائية التابعة وخاصة تلك الموجودة في المدن السكنية الجديدة. وأوضحت مصادر أن الوزارة وضعت أولوية للمشاريع في المدن السكنية الجديدة باعتبار أن خدمة المياه إحدى الخدمات الرئيسية في تلك المدن التي تعول عليها الدولة في توفير السكن الملائم للمواطن.



ولفتت المصادر الى أن مدينة المطلاع تحظى بنصيب كبير من المشاريع المائية وعددها 5 مشاريع تشمل إنشاء 3خزانات مياه أرضية بسعة 115 مليون غالون إمبراطوري كذلك إنشاء 18 برجا للمياه العذبة والأعمال الملحقة بها كذلك محطة تعبئة مياه عذبة وذلك بهدف توفير المياه العذبة اللازمة للسكان على مدار اليوم دون انقطاعات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



واوضحت أن المشاريع المائية المشار إليها تشمل مشروعين في منطقة غرب الفنيطيس وهي محطة تعبئة مياه عذبة بدلا من محطة تعبئة المياه القائمة في مشرف، كذلك إنشاء خطوط نقل المياه العذبة من منطقة غرب الفنيطيس إلى الشويخ.



وأوضحت أن هناك مشروعا لإنشاء عدد 2 خط مياه قطر 1600 مم من مجمع مياه ميناء عبدالله إلى مجمع غرب الفنيطيس مع خط مياه قطر 1200 من من مجمع مياه ميناء عبدالله إلى الزور مع المضخات اللازمة والذي يهدف إلى توفير المياه العذبة إلى مناطق جديدة.



وبينت المصادر أن الـ14 مشروعا مدرجة على خطة الوزارة وسيتم طرحها وفقا لبرنامج زمني محدد يعتمد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لطرح المشاريع وتنفيذها لاسيما أن عددا كبيرا من هذه المشاريع تم دراسة وإعداد إجراءات الطرح الخاصة بها من قبل القطاع المعني.