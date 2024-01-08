تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أعرب فيها والشعب التونسي الشقيق عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، ومؤكدا الحرص على العمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، له موفور الصحة ودوام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، ومؤكدا على الحرص على العمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس ثارمان شانموجراتنام رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الملك فيليب ملك البلجيكيين، أعرب فيها والملكة عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، لجلالته موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من مانيسه د.سوجافاري رئيس وزراء جزر سليمان الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، له موفور الصحة ودوام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس بيرام بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.