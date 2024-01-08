ضمن إطار التعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية، تم بحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد محمد الطريجي ورئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد عبدالمحسن المقاطع توقيع اتفاقية التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب بين هيئة التعليم العسكري وكلية القانون الكويتية العالمية. وتعنى الاتفاقية بتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال عقد دورات تدريبية معتمدة وورش عمل فنية مشتركة، كما ستتمكن كلية القانون العالمية بموجب الاتفاقية من إرسال الطلبة الدارسين لديها للتدريب الميداني لدى الجهات التابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى التحاق منتسبي الجيش الكويتي الراغبين بالدراسة في الكلية. حضر مراسم التوقيع عدد من كبار الضباط القادة بهيئة التعليم العسكري وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية.