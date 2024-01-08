أسامة دياب



بعث رئيس حكومة روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، قال فيها: نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية وبالأصالة عن نفسي يسرني أن أتقدم بأخلص التهاني بمناسبة تعيينكم في منصب رئيس مجلس الوزراء للكويت.



وأضاف ان العلاقات الروسية - الكويتية تتميز بالطابع الودي والاحترام المتبادل. وتابع: إنني على يقين بأن الجهود المشتركة لحكومتينا ستساهم في زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي والإنساني والثقافي لما فيه مصلحة روسيا الاتحادية والكويت.



وختم كلامه بالقول: أتمنى لكم النجاح والتوفيق في أداء مهامكم ودوام الصحة والعافية.