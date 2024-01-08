تجاوزت القيمة السوقية للعملة المشفرة «بيتكوين» القيمة السوقية لأكبر 3 بنوك عامة عالميا، بعد ارتفاعاتها بنهاية العام الماضي رغم التراجعات التي منيت بها مطلع العام، حيث بلغت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة بالعالم 856 مليار دولار، والتي تمثل أكثر من 52% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة، وفقا للبيانات التي جمعتها «العربية Business». وبهذه القيمة السوقية، تتفوق «بيتكوين» على كل من «جي بي مورغان» بقيمته السوقية البالغة 498 مليار دولار، و«بنك أوف أميركا» بقيمته البالغة 272 مليار دولار، وبنك «ICBC» الصيني بقيمته السوقية التي تبلغ 224 مليار دولار.



وحتى العملة المشفرة المنافسة «إيثريوم» فتبلغ قيمتها السوقية 268 مليار دولار، وبالتالي فقيمتها السوقية تتفوق على العديد من البنوك العامة العالمية.



ويتوقع المستثمرون بفارغ الصبر قرارا من لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة. قفزت أسعار بيتكوين (BTC-USD) خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث يراهن المتداولون على أنه ستتم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة.



وفي هذا السياق، قال استراتيجي الأسواق العالمية لدى «eToro»، بن ليدلر، لـ «Yahoo Finance»، إنه على الرغم من كونها أصغر فئة من الأصول وأحدثها، إلا أنها «كانت فئة الأصول الأفضل أداء». وأشار ليدلر إلى أن هناك «قائمة طويلة من المحفزات» للعملات المشفرة، بما في ذلك التغييرات في تنظيم البنوك والتخفيف المتوقع لملكية الشركات كمؤشرات على النمو القادم في مجال العملات المشفرة، وارتفعت «بيتكوين» بنسبة 150% العام الماضي.