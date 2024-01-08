شريف حمدي



قفزت سيولة البورصة الكويتية امس بنسبة 27%، بمحصلة إجمالية 74 مليون دينار، ارتفاعا من 53.9 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، وكان لافتا استحواذ 10 اسهم بينها 5 اسهم بنكية على 65% من إجمالي السيولة بواقع 48 مليون دينار.



وحققت البورصة مكاسب في جلسة امس على صعيد القيمة السوقية من خلال إضافة 386 مليون دينار لقيمتها، بنسبة ارتفاع 0.9%، ليصل إجمالي القيمة إلى 41.52 مليار دينار، ارتفاعا من 41.13 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي، لتواصل بذلك البورصة تحقيق المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.



وجاء سهم إيفا في صدارة قائمة الأسهم الـ 10 الأكثر استحواذا بـ 10.8 مليارات دينار، تلاه سهم بيتك بـ 9.6 ملايين دينار، وسهم عقارات الكويت بـ 8.1 ملايين دينار، ثم سهم أرزان بـ 7.7 ملايين دينار، تلاه سهم أجيليتي بـ 2.8 مليون دينار، ثم سهم بوبيان بـ 2.3 مليون دينار، تلاه سهم الخليج بـ 2.1 مليون دينار، وسهم وربة بـ 1.6 مليون دينار، وسهم زين بـ 1.5 مليون دينار، وهي ذات القيمة لسهم الوطني.



ويظهر من تركز السيولة أن شريحة كبيرة من المتعاملين تستهدف الأسهم البنكية والقيادية بقطاعات أخرى في ظل استكمال بناء المراكز الاستثمارية استعدادا لمرحلة الكشف عن النتائج الختامية وموسم التوزيعات النقدية، وسط توقعات إيجابية بأن تكون توزيعات العام المنقضي مرضية للمساهمين، وذلك في ضوء النتائج التي تم الكشف عنها لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2023.



وكانت جلسة افتتاح الأسبوع امس إيجابية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، إذ ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي بواقع 1.05% لمؤشر السوق الأول بإضافة 80.3 نقطة للمكاسب السابقة ليصل إلى 7729 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5% بإضافة 29.2 نقطة ليصل إلى 5692 نقطة، وارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.94% بمكاسب 65.4 نقطة ليصل إلى 7030 نقطة، وارتفعت كذلك أحجام التداول بنسبة 31% بتداول 310 ملايين سهم ارتفاعا من 237 مليون سهم في جلسة ختام الأسبوع الماضي.



وقاد ارتفاعات السوق 7 قطاعات حققت مؤشراتها الوزنية مكاسب متفاوتة وأغلقت باللون الأخضر، تصدرها قطاع مواد أساسية بنسبة 2.3%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.9% ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، وبنهاية جلســة امس، سجلت أسهم 77 شركة ارتفاعــات مقابل التراجع لأسهــــم 34 شركــة، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 27 شركة.