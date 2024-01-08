أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة الأحمدي جولة ميدانية على المناطق السكنية للتأكد من الاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية بتوجيهات من المدير العام م.سعود الدبوس، وذلك في إطار جولات إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية التفتيشية بفرع بلدية محافظة الأحمدي، حيث تم رصد حالة بناء قيد الإنشاء بمنطقة فهد الأحمد مع وجود بناء وأعمدة خرسانية مخالفة، وعليه تم توجيه إنذار بإحضار التراخيص مع إيقاف أعمال البناء لحين التحقق من الرخص والمخططات واستكمال الإجراءات القانونية. ودعت الإدارة أصحاب المنازل السكنية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة.