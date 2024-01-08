

ارتفعت الأسهم في عام 2023، ما أدى إلى سحق البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن الأسهم ستنهار، وشهد البائعون على المكشوف خسائر بقيمة 195 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لشركة البيانات S3 Partners.



وتصدرت شركات «تسلا» و«إنفيديا» و«آبل» الطريق باعتبارها الرهانات المكشوفة الأكثر إيلاما، ولم يكن هناك نقص في التوقعات الهبوطية وتوقعات الركود الصادرة عن وول ستريت في بداية العام الماضي.



باستثناء توم لي، الخبير الاستراتيجي المتفائل في Fundstrat، كان الجميع تقريبا مخطئين. ارتفعت الأسهم، وأثبت الاقتصاد مرونته، وتراجع المحللون أو عكسوا توقعاتهم بشأن الانكماش، وعلى مدار 12 شهرا مضت، ارتفعت مؤشرات S&P 500 وNasdaq وRussell 3000 بنسبة 24% و43% و24% على التوالي.



إن القوة المذهلة للسوق والاقتصاد تركت البائعين على المكشوف في الولايات المتحدة وكندا يعانون من خسائر ورقية بقيمة 194.9 مليار دولار، وفقا لشركة الأبحاث S3 Partners. البيع على المكشوف للسهم هو عندما يراهن المستثمر على أن السعر سينخفض.



وعلى سبيل المثال، كان سهم «تسلا» هو الرهان القصير الأكثر إيلاما، ما أدى إلى خسائر ورقية بقيمة 12.2 مليار دولار للمتداولين في عام 2023. وشهدت عقود البيع على المكشوف على أسهم Nvidia خسائر ورقية بقيمة 11.2 مليار دولار، وجاءت شركة Apple في المركز الثالث بخسائر قدرها 7.3 مليارات دولار.



وقالت شركة S3 Partners في تقرير لها «إن خسائر السوق لهذا العام عوضت ثلثي أرباح العام الماضي البالغة 299.1 مليار دولار من أرباح السوق على المدى القصير». وشملت القطاعات الأسوأ أداء على الجانب المكشوف تكنولوجيا المعلومات (بانخفاض 75.7 مليار دولار) والقطاع الاستهلاكي (بانخفاض 46.9 مليار دولار)، وفيما يلي أكثر 10 صفقات مؤلمة للبائعين على المكشوف في عام 2023:



٭ تسلا.. بخسائر 12.2 مليار دولار.



٭ نفيديا.. بخسائر 11.2 مليار دولار.



٭ آبل.. بخسائر 7.3 مليارات دولار.



٭ ميتا بلاتفورمز.. بخسائر 6.6 مليارات دولار.



٭ مايكروسوفت.. بخسائر 5.6 مليارات دولار.



٭ أمازون.. بخسائر 4.9 مليارات دولار.



٭ Coinbase العالمية.. بخسائر 4.1 مليارات دولار.



٭ برودكوم.. بخسائر 3.3 مليارات دولار.



٭ AMD.. بخسائر 3.2 مليارات دولار.



٭ بالو ألتو نتوركس.. بخسائر 3.0 مليارات دولار.



ومع ذلك، شهد البائعون على المكشوف بعض النجاح، مع رهانات مربحة بقيادة أسماء وقعت في الانهيار المصرفي في مارس وكذلك صانعي اللقاحات، الذين شهدوا انخفاض أسهمهم في عام 2023، وفيما يلي أكثر الصفقات القصيرة ربحية في عام 2023:



٭ فيرست ريبابليك بنك.. بمكاسب 1.6 مليار دولار.



٭ موديرنا.. بمكاسب 1.2 مليار دولار.



٭ مجموعة إس في بي المالية.. بمكاسب 1.1 مليار دولار.



٭ فايزر.. بمكاسب 990 مليون دولار.



٭ بلغ باور.. بمكاسب 871 مليون دولار.



٭ إنفاز.. بمكاسب 837 مليون دولار.



٭ سولار إيدج تكنولوجيز.. بمكاسب 797 مليون دولار.



٭ صندوق العقارات الطبية.. بمكاسب 773 مليون دولار.



٭ إكسون موبيل.. بمكاسب 715 مليون دولار.



٭ جونسون آند جونسون.. بمكاسب 667 مليون دولار.