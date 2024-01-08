عادل الحماد: بوبيان يمتلك كوادر نسائية لديها القدرة على القيادة الناجحة وتحقيق الأهداف المرجوة



أعلن بنك بوبيان عن مشاركة 5 من موظفاته في برنامج «تمكين القيادات النسائية» بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز ودعم قياداته النسائية والعمل على خلق بيئة داعمة لتنمية مهاراتهن وإعدادهن لتولي أعلى المناصب القيادية في مجموعة بوبيان.



وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: يعتبر بوبيان تمكين المرأة في المناصب القيادية جزءا لا يتجزأ من استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية لتعزيز وترسيخ مكانتها والاعتراف بدورها وجهودها كونها تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.



وأضاف أن التعاون مع اتحاد المصارف العربية إنما يؤكد التزام بوبيان تجاه تطبيق معايير الاستدامة والشمول المؤسسي، لاسيما أن برنامج «تمكين القيادات النسائية» من شأنه الارتقاء بمهارات كوادرنا الوطنية النسائية وإعدادها لشغل أعلى المناصب القيادية.



وأوضح الحماد أن البرنامج التدريبي ركز على إدارة وتعزيز دور المرأة من خلال تزويدها بأفضل الأدوات والأساليب العملية وكيفية صياغتها للوصول إلى أعلى معدلات النجاح من خلال توفير بيئة عمل وفرص مناسبة للتميز والترقي الوظيفي للاستثمار في قدراتها القيادية والإشرافية والموازنة بين العمل والحياة الشخصية.



كما تناول البرنامج بعض المحاور التي من شأنها تزويد المتدربات بمهارات تجسيد القيادة الشخصية وإتقان تكوين هوية قوية ومتميزة لخلق سبل التفاعل وإدارة ديناميكيات فريق العمل بطريقة تسمح بإرساء مناخ الثقة البناءة والتعاون المشترك.



وأشار إلى أن بوبيان اتخذ العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تقلد الكوادر النسائية لمناصب قيادية، حيث نجد أن هناك 5 كوادر وطنية تشغل مناصب قيادية في الإدارة العليا من مختلف الإدارات إلى جانب أن نسبة الكوادر من النساء والتي بلغت 26.5%.



وأضاف: يحرص بوبيان على توفير فرصا تدريبية وكذلك مهام وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادره الوطنية من الرجال والنساء لضمان تحقيق مبدأ المساواة، لذلك نجد أن السجل التدريبي لموظفات البنك سجل رقما قياسيا في معدلات التدريب خلال عامي 2022 و2023 لتشمل برامج قيادية وبرامج الشهادات المهنية بجانب برامج الفرص التدريبية المتخصصة.



وأوضح الحماد أن معايير رؤية بوبيان المستقبلية تتماشى تماما مع تفعيل مبدأ تنوع المهام الوظيفية بين الجنسين في بيئة العمل وهو ما يسهم وبشكل كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار تؤثر تأثيرا ملحوظا على زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة.



وأضاف أن بوبيان يتطلع دائما إلى تطوير استراتيجيات من شأنها زيادة تمكين الموظفات بشكل متسارع، مؤكدا التزامه بتوفير جميع السبل لتعزيز دورها القيادي ودعم وترسيخ هذه الثقافة المجتمعية بشكل حقيقي ومستدام ما ينعكس إيجابيا على سوق العمل المستقبلي والوصول إلى النتائج المرجوة.



واختتم الحماد بأن موظفي بوبيان هم إحدى ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده البنك من خلال تبني مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التدريبية بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية وأبرز الخبراء المتخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير أهم المسارات الوظيفية وسبل التطور المهني وسط بيئة عمل استثنائية.