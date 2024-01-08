في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر ديسمبر الماضي، وهم: أحمد على زيد البيس، حسين ابراهيم محمد أحمد، اليانه نجيب رمضان كلكتاوي، ندين حميدان عبدالحافظ النتشه، ماريا جودالوب مارتينز دى مخيزيم، زيد ابراهيم متني محمد، محمد عبدالله علي الوزان، عبدالعزيز محمد علي حسن صادق، طارق محمد حسن البغلي، أسماء محمد منصور محمد.

يذكر أن الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة، انتهى في 30 نوفمبر الماضي، فيما سيقام السحب في تاريخ 1 فبراير المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ.

ويعد السحب المقبل الأول من نوعه بعد زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب مليونير الدانة من 1.5 إلى مليوني دينار، وذلك في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.