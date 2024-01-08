

أظهرت البيانات الرسمية في الصين ارتفاع احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية في ديسمبر بأكثر من التوقعات مع تراجع سعر صرف الدولار، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

وفي نهاية ديسمبر، ارتفعت احتياطيات الصين الأجنبية بنحو 66 مليار دولار إلى 3.238 تريليونات دولار مقارنة مع توقعات المحللين عند احتياطيات بقيمة 3.17 تريليونات دولار، كما ارتفعت احتياطيات الصين من الذهب في نفس الفترة لتتجاوز 148 مليار دولار بعد زيادة شرائها للمعدن الأصفر.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع سعر صرف اليوان أمام الدولار بنصف نقطة مئوية، في حين تراجع سعر صرف الدولار أمام سلة من العملات بنسبة 2% في ديسمبر، وأرجعت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وقالت إنه من المتوقع أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مستقرة بشكل عام، حيث «يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانات هائلة وحيوية كبيرة، وظلت الأسس التي تدعم نموه الطويل الأجل قوية».

وبعد انخفاضه 7.9% مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير الحالي مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.