قال الدفاع المدني في غزة إن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى سقوط أكثر من 22600 قتيل وما يزيد على 57 ألف إصابة بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع في بيان امس أن 43 على الأقل من أفراد طواقم الدفاع المدني قتلوا وأصيب ما يزيد على 180 منذ بداية القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه جرى تدمير 10 مراكز للدفاع المدني من أصل 18 مركزا في قطاع غزة، وأن جيش الاحتلال «تعمد تدمير البنية التحتية بشكل كامل» في القطاع.



وتابع قائلا: إنه جرى اعتقال 5 أفراد من الدفاع المدني في الفترة ذاتها ولا معلومات عنهم حتى الآن.



وطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة العمل الفوري والعاجل لإيقاف «الحرب الدموية التي تشن على قطاع غزة وضرورة التدخل الفوري لحماية ما تبقى من طواقم الدفاع المدني».



وأوضح أنه لم تصل للدفاع المدني أي كميات من الوقود «ما أدى لتعطل أكثر من 70% من قدراتنا التشغيلية».