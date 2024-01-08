

القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة، طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.



وقال الرئيس السيسي - في كلمته تهنئة للأقباط بمقر كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الأول، بمناسبة عيد الميلاد المجيد - «إن شاء الله، العام الحالي، يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه - بفضل الله - الأزمات الموجودة، ونتمنى من الله ألا تستمر أكثر من ذلك».



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يتعرض، منذ عام 2020، للعديد من الأزمات والأوضاع الصعبة، «ونتمنى أن يكون هذا العام (2024) «سعيدا علينا جميعا وأن نتجاوز فيها بفضل الله، الأزمات الكبيرة الموجودة، وألا تزيد أو تستمر أكثر من ذلك».



وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته من داخل كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة - أن «أكثر أزمة نعيشها جميعا ونتأثر بها هي ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية».



وتابع الرئيس السيسي، كلمته، بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، قائلا: «هذا عيد، وجئنا لمشاركتكم فرحتكم، وتهنئتكم، ونتمنى لكم كل خير.



وقال الرئيس السيسي - موجها حديثه إلى قداسة البابا تواضروس الثاني - «كل التحية لقداستكم، ولكم كل الاحترام والتقدير»، موجها التحية والتقدير والاحترام للإخوة الأقباط جميعا.



واختتم الرئيس السيسي قائلا: «كل عام وأنتم بخير»، مؤكدا «أن أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة، ستنتهي بفضل الله - سبحانه وتعالى - طالما نحن مع بعضنا البعض، وستظل بلدنا وشعبها بخير».