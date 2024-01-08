

بيروت - أحمد عزالدين



تعرضت شاشات مطار بيروت الدولي أمس لعملية قرصنة مفاجئة، تبنتها جماعة معارضة لحزب الله.



وقامت سلطات المطار بإطفاء الشاشات بعد تعرضها للقرصنة. وأظهرت لقطات فيديو وصور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي شاشات المطار وقد ظهرت عليها نصوص رسائل تحذر حزب الله من «إدخال لبنان في الحرب» الدائرة في قطاع غزة حاليا.



وتضمنت رسائل القرصنة أيضا تحذير الحزب من أنه لن يجد نصيرا أو سندا إذا «بليت لبنان في حرب تتحمل مسؤوليتها وتبعاتها». وأضافت الرسائل «ما راح نحارب نيابة عن حدا وطيرتوا مرفأنا والآن تطيروا مطارنا..».