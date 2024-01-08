

دراسة تربط بين فيروسات شائعة وأمراض عصبية



أشارت دراسة شملت 500 ألف سجل طبي، إلى أن الالتهابات الفيروسية الشديدة مثل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي، تزيد من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي كمرض باركنسون وألزهايمر.

ووجد الباحثون 22 صلة بين الالتهابات الفيروسية وحالات التنكس العصبي، في دراسة أجريت على نحو 450 ألف شخص.



وكان أولئك الذين عولجوا من نوع من التهاب الدماغ يسمى التهاب الدماغ الفيروسي أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر بنحو 31 مرة (من بين كل 406 حالات التهاب الدماغ الفيروسي، أصيبت 24 حالة بمرض ألزهايمر، أي نحو 6%).

ويبدو أن أولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي بعد الإصابة بالإنفلونزا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر والخرف ومرض باركنسون والتصلب الجانبي الضموري (ALS). والالتهابات المعوية والتهاب السحايا (كلاهما يحدث غالبا بسبب فيروس).

وقال المؤلف الرئيسي مايكل نالس، عالم الوراثة العصبية في المعهد الوطني للأمراض العصبية والشيخوخة في الولايات المتحدة: «بعد قراءة هذه الدراسة، أدركنا أن العلماء ظلوا لسنوات يبحثون - واحدا تلو الآخر - عن الروابط بين اضطراب التنكس العصبي الفردي وفيروس معين».

وأضاف: «عندها قررنا تجربة نهج مختلف يعتمد بشكل أكبر على علم البيانات. باستخدام السجلات الطبية تمكنا من البحث بشكل منهجي عن جميع الروابط المحتملة في مرة واحدة».

وقال المؤلف المشارك أندرو سينغلتون «إن الاضطرابات التنكسية العصبية هي مجموعة من الأمراض التي لا يوجد لها سوى عدد قليل جدا من العلاجات الفعالة والعديد من عوامل الخطر».

وتابع: «تدعم نتائجنا فكرة أن الالتهابات الفيروسية والالتهابات المرتبطة بها في الجهاز العصبي قد تكون عوامل خطر شائعة، وربما يمكن تجنب هذه الأنواع من الاضطرابات».

المصدر: «ساينس ألرت»

