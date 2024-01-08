

ما مؤشرات القلب السليم؟



أول مؤشر للقلب السليم هو مستوى ضغط الدم المثالي أقل من ٨٠/١٢٠ والطبيعي أقل من ٨٥/١٣٠ ملم عمود زئبق. وتقول د.أناستاسيا فوميتشوفا، أخصائية أمراض القلب: «إذا كان المؤشر 130-٨٥/١٣٩-89 ملم عمود زئبق، يشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية».

وتشير الطبيبة إلى أنه يمكن تقييم صحة القلب من خلال النبض.

وتقول: «يجب أن يكون معدل ضربات قلب الشخص السليم في حالة الراحة، أقل من 80 نبضة في الدقيقة. وفي أثناء النشاط البدني يزيد النبض أكثر من ذلك بكثير، والشيء الرئيسي هو كيفية استعادة معدل ضربات القلب بعد التمرين.

وإذا لم يكن الشخص رياضيا ونبضه في أثناء الراحة أقل من 60 نبضة/ دقيقة، فعليه إجراء الفحص اللازم». بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مستوى الكوليسترول في الدم دون 5 مليمول ليتر. وتقول ان العادات السيئة، مثل التدخين تسهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وإذا كان الشخص ينام أقل من 6 ساعات في الليلة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزيد بنسبة 25%. كما أنه إذا كان هناك شخير ليلي شديد فمن الضروري استبعاد متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب».

وتقول: «يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الضار LDL، الذي يشكل لويحات تصلب الشرايين في الأوعية الدموية، أقل من 3.0 مليمول/ ليتر، ويجب أن يكون مستوى الكوليسترول الجيد HDL أعلى من 1.2 مليمول/ ليتر لدى الرجال وأكثر من 1.0 مليمول/ ليتر لدى النساء». وتشير إلى أن مستوى الغلوكوز على معدة فارغة يجب أن يكون أقل من 5.5 مليمول ليتر.

وتضيف: «لتحديد مرض السكري من الضروري التحقق من مستوى الهيموغلوبين السكري، لأن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بانخفاض نسبة السكر في الدم أو اختلال تحمل الغلوكوز هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية». ووفقا لها تشير ممارسة الرياضة إلى صحة القلب أيضا.

وتقول: «إذا كان الشخص يشعر بالتعب في أثناء ممارسة الأنشطة البدنية البسيطة، مثل: صعود السلالم، أو الذهاب إلى المتجر، أو التعب المفاجئ، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلات في القلب». وتشير الدكتورة إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يعتمد أيضا على التغذية والنوم والعادات السيئة.

المصدر: Gazeta.Ru

