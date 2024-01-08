

بيروت - بولين فاضل



تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل غنائي في قطر 1 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الشتاء.



وشاركت نجوى جمهورها البوستر الرسمي للحفل من خلال حسابها الرسمي بـ «إنستغرام»، وأرفقته بتعليق قالت فيه: «1 فبراير موعدنا في دولة قطر الحبيبة على المسرح المكشوف كتارا».



وطرحت كرم مؤخرا ألبوم «كاريزما» الذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية «شغل موسيقى» بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، و«كاريزما» كلمات اليكسي قسطنطين وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وأغنية «عشر دقايق» كلمات وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.



وضم الألبوم أيضا أغنيات «واني اشتقتلو» كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، و«بحبك حب» كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، و«زعلك صعب» كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة، و«مغرومة بحالي» كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.