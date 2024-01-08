

ناصر العنزي



تتواصل المنافسة بين فرق دوري زين الممتاز مساء اليوم، حيث تقام مباراتان ضمن الجولة الـ14 يلعب في الأولى كاظمة برصيد 17 نقطة مع الشباب بـ 11 نقطة على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، وفي الثانية يلعب العربي صاحب الـ 30 نقطة مع الفحيحيل برصيد 15 نقطة على ستاد الصداقة والسلام.



كاظمة يدخل مباراة اليوم بعدما تعافى من تأخره في النتائج بقيادة مدربه الجديد محمد دهيليس وحقق 4 نقاط في مباراتيه الأخيرتين مع الجهراء والسالمية جعلته في مراكز الوسط.



والحقيقة ان كاظمة يملك عناصر جيدة تحتاج إلى من يوظفها لخدمة الفريق، وعلى إدارة الفريق تدعيم صفوفه بعناصر محترفة في فترة التسجيل الشتوية خلاف ما كانت عليه في هذا الموسم.



أما الشباب، فقد خسر بستة أهداف في المباراة الماضية من الكويت بعدما ظهر بمستوى متواضع في خطوطه الثلاثة ومازال في مركز غير مطمئن (الثامن) وعليه معالجة القصور في خط دفاعه بعدما دخل مرماه 28 هدفا.



وفي المباراة الثانية، ستكون الندية حاضرة بين العربي والفحيحيل، فالأخضر يتطلع للصدارة أو مشاركة الكويت فيها «في حال فوزه على خيطان أمس» بعدما خرج بنقطة ومستوى متقدم في مواجهة الديربي مع القادسية الجولة الماضية، وعليه أن يواصل رتمه العالي في الهجوم، حيث سجل حتى الآن 31 هدفا، وصدارة الهدافين باسم مهاجمه حمزة خابا بـ 14 هدفا.



وعلى الجانب الآخر، فقد أظهر الفحيحيل تطورا لافتا في مستواه بقيادة مدربه فراس الخطيب إلى جانب وجود عناصر مقتدرة، ويغيب عنه اليوم حارسه أحمد عادي لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الجهراء التي فاز بها الفحيحيل 2-0.