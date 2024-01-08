



عبدالعزيز جاسم



دخل مدافع المنتخب الأولمبي الجزائري رضا محمد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة تمهيدا للتعاقد معه رسميا ليحل بدلا من مواطنه عماد الدين عزي الذي أنهى ارتباطه مع البرتقالي بالتراضي، على أن تكون آخر مبارياته مع الفريق اليوم أمام الشباب في الجولة الـ 14 من دوري زين الممتاز.



ويسعى كاظمة تحت قيادة المدرب الوطني محمد دهيليس إلى ترميم صفوفه بصفقات جديدة من أجل تحسين مركزه والعودة إلى المراكز الأولى، حيث تمكن الفريق في مباراتين تحت قيادته من تحقيق 4 نقاط بانتصار على الجهراء وتعادل مع السالمية لم يدخل خلالهما مرماه أي هدف.