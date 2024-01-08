

مبارك الخالدي



تمسك الكويت بصدارة دوري زين الممتاز قبل فترة التوقف الدولي، وذلك بعد فوزه الصعب على خيطان 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد صباح السالم في افتتاح الجولة الـ 14 من البطولة. وبهذا الفوز رفع «الأبيض» رصيده الى 33 نقطة، فيما بقي خيطان عند رصيده السابق بـ 7 نقاط. سجل للكويت يوسف ناصر (62).



في الشوط الأول استحوذ الكويت على الكرة وهاجم منافسه بكثافة من الأطراف والتسديد من خارج المنطقة بتواجد محمد دحام في الجبهة اليسرى ومن خلفه علي حسين وتقدم الظهيرين سامي الصانع ومشاري غنام مع المساندة الدائمة للمهاري عمرو عبدالفتاح.



وتميزت ألعاب «الأبيض» بالسرعة في التمرير، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، وأجاد خيطان من جانبه التماسك الدفاعي، وكانت ابرز الفرص بعد مجهود فردي لدحام الذي كان قريبا من المرمى لكنه فضل التمرير ليوسف ناصر الذي سدد الكرة ضعيفة بيد الحارس علي فاضل (24).



واعتمد خيطان على مهارة وليد الطراروة والبرازيلي ويلنغتون في استغلال المساحات والبحث عن خطأ يحقق من خلاله مبتغاه، وفي الوقت بدل الضائع ومن كرة ثابته لخيطان كاد بيريرا يدرك المرمى بفرصة سانحة لكنه سدد الكرة أعلى العارضة (45+2).



وفي الشوط الثاني تحرر خيطان من حذره وبادل منافسه الهجمات، ومن ركلة ركنية وصلت الكرة للطراروة الذي مر من الدفاع وسدد كرة زاحفة لكن المدافع فهد الهاجري ابعدها من على خط المرمى (51)، لترتفع بعدها وتيرة اللقاء وسط استشعار «الأبيض» الخطورة.



ومن جملة فنية ارسل علي حسين عرضية بالمقاس على رأس يوسف ناصر الذي أودع الكرة على يسار الحارس علي فاضل (62)، ونجح «الأبيض» بخبرته في إدارة المباراة حتى النهاية ليظفر بالنقاط الثلاث.