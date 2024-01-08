

يعقوب العوضي



يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي لمساته الأخيرة على التشكيلة التي ستمثل منتخبنا في البطولة الآسيوية المقررة في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 الجاري (تصفيات كأس العالم 2025)، وذلك خلال الحصة التدريبية للأزرق التي ستقام في الـ 11 صباح اليوم في مقر الاتحاد بالدعية، وهو التدريب الأخير له قبل مغادرته إلى البحرين والتي ستكون غدا.



وكان الأزرق قد حقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في الصين مؤخرا وقدم مستويات مميزة.



وقد أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب قطر وعمان والصين تايبيه، ويتأهل عن المجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني.



وفي هذا السياق، أكد المدرب حجازي أن المعسكر التدريبي ورحلة الإعداد كان مفيدا. وحول توقعاته للبطولة، قال: نملك فرصة التأهل بالنظر إلى أداء ونتائج المنتخب في البطولات الدولية السابقة خاصة في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، رغم أن المهمة صعبة ولكن لا يمكن التهاون في أي مباراة، وعلينا البدء بصورة إيجابية للابتعاد عن الدخول في حسابات معقدة.



وعن الاستعدادات، قال حجازي إننا وضعنا الخطط بالتعاون مع الجهاز الإداري والاتحاد وهدفنا تقديم المستوى الذي يفخر به الشارع الرياضي الكويتي المحب للعبة، مشيرا إلى أنه يثق بإمكانات التشكيلة الحالية وقدرتهم على تجاوز العقبات بوجود منافسة شديدة على بطاقات التأهل.



من جانب آخر، تقام في الـ 7 مساء اليوم قرعة بطولة الدوري العام لكرة اليد في مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد بالدعية.