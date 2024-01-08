حسم إنتر ميلان لقب «بطل الشتاء» الشرفي بعدما ضمن إنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة، وذلك بفوزه الدراماتيكي السبت على ضيفه فيرونا السابع عشر 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة.وأنهى فريق المدرب سيموني إينزاغي عام 2023 بتعادل مخيب على أرض جنوى 1-1، ما سمح ليوفنتوس بتقليص الفارق الى نقطتين بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه روما 1-0.وبدا الإنتر مجددا في طريقه للاكتفاء بالتعادل ما كان سيمنح يوفنتوس فرصة أن يصبح على المسافة ذاتها منه في حال فوزه الأحد على مضيفه ساليرنيتانا الأخير، لكن البديل دافيدي فراتيزي خطف الفوز بمتابعته كرة صدها الحارس بعدما سبقتها تسديدة مرتدة من العارضة للمدافع أليساندرو باستوني (3+90).وحتى أن الحظ وقف إلى جانب إنتر مساء أمس الأول، إذ كان بإمكان فيرونا خطف التعادل من ركلة جزاء، لكن البديل الفرنسي توما هنري الذي أدرك التعادل للضيوف 1-1 بعد ثوان معدودة على دخوله، أصاب القائم (10+90).وبهذا الفوز الدراماتيكي، ضمن إنتر البقاء وحيدا في الصدارة في نهاية هذه المرحلة، بعدما تقدم مؤقتا على «البيانكونيري» بفارق خمس نقاط.وتبدو المنافسة على اللقب محصورة بين إنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلف الآن عن جاره بفارق 12 نقطة، فيما يتخلف فيورنتينا الرابع عن «النيراتزوري» بفارق 15 نقطة بانتظار زيارته لاحقا السبت لملعب ساسوولو.لم يكن إينزاغي راضيا على أداء فريقه، وقال: «في آخر مباراتين لم نقدم أفضل مستوياتنا، رغم ذلك كانت مرحلة الذهاب جيدة، مع رصيد جيد من النقاط (48)، لكن الدوري لا يزال طويلا وهناك فريق يطاردنا».واستعاد إنتر خدمات هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي تعرض للإصابة في فخذه اليسرى في 19 الشهر الماضي خلال خسارة فريق إينزاغي أمام بولونيا 1-2 بعد التمديد في مسابقة الكأس التي تنازل عن لقبها.من جهة أخرى، تعرض فيورنتينا لنكسة بخسارته أمام مضيفه ساسوولو 0-1، ليبقى الخاسر على رصيده السابق 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تقدم ساسوولو إلى المركز الرابع عشر بـ 19 نقطة.