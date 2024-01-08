

حسم إنتر ميلان لقب «بطل الشتاء» الشرفي بعدما ضمن إنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة، وذلك بفوزه الدراماتيكي السبت على ضيفه فيرونا السابع عشر 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة.



وأنهى فريق المدرب سيموني إينزاغي عام 2023 بتعادل مخيب على أرض جنوى 1-1، ما سمح ليوفنتوس بتقليص الفارق الى نقطتين بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه روما 1-0.



حتى أن الحظ وقف إلى جانب إنتر أما فيرونا، إذ كان بإمكان الاخير خطف التعادل من ركلة جزاء، لكن البديل الفرنسي توما هنري الذي أدرك التعادل للضيوف 1-1 بعد ثوان معدودة على دخوله، أصاب القائم (10+90). وبهذا الفوز الدراماتيكي، ضمن إنتر البقاء وحيدا في الصدارة في نهاية هذه المرحلة، بعدما تقدم مؤقتا على «البيانكونيري» بفارق خمس نقاط.



وتبدو المنافسة على اللقب محصورة بين إنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلف الآن عن جاره بفارق ٩ نقاط، فيما يتخلف فيورنتينا الرابع عن «النيراتزوري» بفارق 15 نقطة بانتظار زيارته لاحقا السبت لملعب ساسوولو.



من جهة أخرى، تعرض فيورنتينا لنكسة بخسارته أمام مضيفه ساسوولو 0-1، ليبقى الخاسر على رصيده السابق 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تقدم ساسوولو إلى المركز الرابع عشر بـ 19 نقطة. وعزز ميلان موقعه بين كبار الدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه إمبولي 3-0 أمس.



وسجل ميلان بذلك فوزه الثالث على التوالي والرابع له في آخر خمس مباريات، كما حقق الفوز الثاني عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، ورفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.



إلى ذلك، تلقى المهاجم الفرنسي توماس هنري وعائلته تهديدات بالقتل غداة إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة خلال خسارة فريقه هيلاس فيرونا أمام مضيفه إنتر 1-2.



وكتب هنري (29 عاما) عبر حسابه على إنستغرام «إلى كل أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر ويهينون عائلتي بينما يتمنون الموت لي ولعائلتي، أتمنى أن تجدوا السلام يوما ما في حياتكم الصغيرة».