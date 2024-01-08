

تأهل ريال مدريد حامل اللقب إلى الدور السادس عشر من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزه على أراندينا من الدرجة الثانية 3-1 السبت. وسجل أهداف الفريق الملكي كل من خوسيلو (54 ركلة جزاء) وبراهيم دياز (55) والبرازيلي رودريغو (90+1) فيما جاء هدف أراندينا بمساعدة من ناتشو عن طريق الخطأ (90+3). ونجح أراندينا في الحفاظ على شباكه نظيفة في الشوط الأول، إلا أن الفارق الفني ظهر جليا في الشوط الثاني. وأشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إدواردو كامافينغا أساسيا بعد عودته من إصابة قوية في الركبة والتي أبعدته عن الملاعب نحو الشهرين. كما اعتمد أنشيلوتي على مزيج من عناصر الشباب والخبرة، من خلال إشراكه صانع اللعب التركي أردا غولر الذي خاض مباراته الأولى منذ انضمامه الى الريال في الصيف قادما من فنربغشة.



من جانبه، أكد ريال مدريد​ ​كارلو أنشيلوتي​ بعد المباراة أن فريقه لم يواجه صعوبة كبيرة في الفوز بالمباراة، وقال: وهذه هي مهمتنا، لقد كانت مباراة بالنسبة للخصم للاستمتاع في ملعبه بريال مدريد، لقد رحبوا بنا بحرارة وكان الجو جيدا، لقد كان اراندينا مذهلا معنا، لقد لعب بأفضل ما يمكنه، كان الأمر صعبا بالنسبة لنا في الشوط الأول لأنهم كانوا منظمين، في الشوط الثاني، كان الأمر أسهل لأن شدتهم انخفضت، لقد قاموا باللعب بالطريقة التي كنت سأفعلها انا لو كنت مدربهم.



من ناحية اخرى، واصل جيرونا مغامرته هذا الموسم بنجاح وبلغ الدور التالي بفوزه على مضيفه إلتشي 2-0. وسجل هدفي جيرونا الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد المتصدر كل من الهولندي دالي بليند (37) والبرازيلي يان كوتو (67). كذلك، قاد الهولندي ممفيس ديباي بتسجيله ثنائية فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على لوغو من الدرجة الثالثة بنتيجة 3-1 والتأهل إلى الدور المقبل.



وتقدم «الأتلتي» الذي حجز أول بطاقة إلى الدور المقبل في الدقيقة الثانية عن طريق الأرجنتيني أنخل كوريا، قبل أن يعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول المهاجم البورتوريكي لياندرو أنتونيتي (39)، واستعاد فريق العاصمة التقدم عن طريق ديباي (66) الذي عاد وسجل هدف الحسم بعد 8 دقائق (74). كما لحق خيتافي بركب المتأهلين بتخطيه إسبانيول 1-0، وكذلك فعل رايو فايكانو بفوزه على هويسكا 2-0 بعد التمديد.



وودع ريال بيتيس المسابقة بخسارته أمام ديبورتيفو ألافيس 0-1.