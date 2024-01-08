قررت مسنة أميركية أن تحتفل بإتمام عامها الـ100 بطريقة مثيرة ربما لا يستطيع من هو أصغر منها بعشرات السنوات أن يقوم بها.



وتضمن احتفال السيدة، التي تدعى جلندين هاملتون، ارتداء ملابس القفز المظلي وتنظيم رحلة طائرة في ولاية فلوريدا الأميركية، واستطاعت أن تقفز منها بواسطة مظلة مع شخص آخر، ليهبطا بسلام ثم تقوم لتحيي مجموعة من الأشخاص تجمعوا لمشاهدتها.



ورصد مقطع فيديو لحظات احتفال السيدة المسنة التي بلغت عامها المئة، في الثاني من يناير الجاري.



وأشارت السيدة إلى أن زوجها شاهدها خلال عملية القفز، مؤكدة أنها كانت مصرة على الاحتفال بهذه الطريقة.