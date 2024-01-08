

محمد الجلاهمة



أعلنت الإدارة العامة للمرور التي يرأسها اللواء يوسف الخدة أن إجمالي الحوادث المرورية التي تعاملت معها في الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير الجاري بلغ 324 حادثا مروريا جسيما، و916 حادثا مروريا بسيطا.



وكشفت الإحصائية الأسبوعية عن ان الحملات المرورية أسفرت عن تحرير 21924 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 37 حدثا من دون حيازة رخصة سوق حيث جرت احالتهم الى نيابة الاحداث وتحرير مخالفات على مالكي تلك السيارات، كما تم توقيف 83 مركبة مطلوبة اما لقضايا خيانة أمانة أو قضائيا، كما احال رجال المرور 20 مخالفا إلى النظارة على خلفية مخالفات جسيمة، كما أحالت الادارة العامة للمرور 235 مركبة و85 دراجة نارية الى كراج الحجز وأوقفت 11 مخالفا لقانون الإقامة و25 مطلوبا و14 شخصا صادرا عليهم إلقاء قبض وضبط 8 متغيبين وسلاح هوائي.