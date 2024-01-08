غرفة صغيرة تشبه استوديو طلابيا تقع بين المكاتب وقاعات الاجتماعات، على بعد خطوات من جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس.. في هذا المكان يمضي تامي لياليه بعدما كان ينام في الشارع قبل بضعة أشهر.



في المساء، أصبح لهذا الشاب الإثيوبي مأوى هو المكتب الرئيسي لمؤسسة فرنسا، وهي شبكة من الجمعيات الخيرية. وفي الطابق الثاني، في غرفة غير مستخدمة عادة تبلغ مساحتها حوالي 15 مترا مربعا، وفر له الموظفون سريرا ومكتبا يمكنه من خلاله متابعة دروس اللغة الفرنسية.



وقال الشاب الذي يحظى بوضع لاجئ سياسي «في الليلة الأولى كنت خائفا، ولكنني الآن سعيد بوجودي هنا».



مثل تامي، وجد 250 شخصا من المشردين مأوى مؤقتا بفضل جمعية Bureaux du Coeur، التي تأسست عام 2021.



وفي كل أنحاء فرنسا، تعيرهم أكثر من 100 شركة إحدى غرفها، وهي عادة غرفة اجتماعات. بعد ساعات العمل، يمكنهم النوم فيها والاستحمام وتحضير الطعام.



وتقول آنا جاردان-ليفيك رئيسة شركة هانديكال، وهو مركز اتصال يوظف الأشخاص ذوي الإعاقة «عندما طرحت هذه الفكرة على زملائي، كانت الإجابة بنعم كبيرة على الفور».



ولطمأنة الشركات، يجب ألا يكون المشاركون يعانون من إدمان أو اضطرابات نفسية، كما لا يحق لهم دعوة أشخاص إلى المكاتب المقدمة لهم.