

مبارك التنيب



أسفرت الجهود الأمنية المكثفة لقطاع الأمن الجنائي ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة البحث الجنائي والرخص)، عن ضبط 4 وافدين يقومون بالتصنيع والاتجار بالخمور المصنعة محليا من خلال استغلالهم شقة بمنطقة السالمية وعثر بحوزتهم على 58 برميلا معبأة بالخمور و76 زجاجة خمر معدة للبيع ومبلغ مالي متحصلات البيع.

كما تمكنت إدارة مباحث محافظة الأحمدي من ضبط وافدين آخرين يقومان ببيع المشروبات الكحولية المحلية الصنع وعثر بحوزتهما على 102 زجاجة تحتوي على مشروب كحولي محلي الصنع جاهزة للبيع ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.