يشير خبراء التكنولوجيا، إلى أن التطور المستقبلي للذكاء الاصطناعي قد تكون له عواقب كارثية على العالم ومخاطر تهدد البشرية، وفق «ديلي ميل».



وفي أكبر استطلاع لباحثي الذكاء الاصطناعي، يقول الأغلبية إن هناك خطرا غير قليل قد يتسبب في انقراض البشر بسبب التطور المحتمل لذكاء اصطناعي خارق.



وسأل فريق من العلماء الدوليين 2778 خبيرا في الذكاء الاصطناعي عن مستقبل هذه الأنظمة، حيث أبلغ ما يقارب 58% منهم انهم يعتبرون أن خطر انقراض الإنسان أو غيره من النتائج السيئة للغاية الناجمة عن التكنولوجيا يبلغ نحو 5%.



لكن التقدير الأكثر إثارة للخوف جاء من واحد من كل 10 باحثين قال إن هناك احتمالا صادما بنسبة 25% بأن الذكاء الاصطناعي سيدمر الجنس البشري.



واستشهد الخبراء بثلاثة أسباب محتملة: سماح الذكاء الاصطناعي للجماعات المهددة بصنع أدوات قوية، مثل الفيروسات المهندسة، والحكام المستبدون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للسيطرة على شعوبهم، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية.