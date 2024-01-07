بشرى شعبان

برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، تم افتتاح نادي الأطفال النموذجي في منطقة الوفرة السكنية، وذلك في اطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير جميع الخدمات للمنطقة ودعم كل الجوانب التعليمية والترفيهية للأطفال في مختلف مناطق البلاد.



واجرى الشيخ فراس السعود، يرافقه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي ومديرة الادارة نادية النجادة، ‏جولة تفقدية لنوادي الأطفال التابعة لادارة المرأة والطفولة قطاع التنمية الاجتماعية، حيث تفقد سير العمل في نادي أطفال الفيحاء، ومن ثم قسم تنمية الطفل بالخالدية.



وأكد المطيري أن وزارة الشؤون الاجتماعية وبتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تحرص على توفير خدماتها في مختلف مناطق البلاد خاصة المناطق الجديدة، لافتا إلى أن الوزير وجه بضرورة تذليل جميع الصعوبات وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لنوادي الاطفال للقيام بدورها وتقديم كل الخدمات لأهالي المنطقة وأطفالهم.