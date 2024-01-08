الدوحة ـ قنا: استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في قصر لوسيل بالدوحة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمناسبة زيارته للبلاد.



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، أنه «جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».



وأكد سمو الشيخ تميم بن حمد خلال لقائه بلينكن على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.



جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.