استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د.محمد الصباح، كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد. هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم من زعماء وقادة ورؤساء دول العالم، حيث تلقى سموه رسالة تهنئة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، ومن الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس سنغافورة ثارمان شاغوجراتنام، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن ملك بلجيكا الملك فيليب، ومن رئيس وزراء جزر سليمان مانيسه د. سوجافاري.