ناصر العنزي



حافظ القادسية على موقعه في المقدمة بعدما سجل فوزا مطلوبا على النصر بهدف نظيف اليوم الاحد على ستاد محمد الحمد ضمن منافسات الجولة 14 لدوري زين، محتلا المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن الكويت المتصدر فيما بقي النصر على 21 نقطة.



كلل القادسية جهوده في الشوط الاول بهدف في الوقت بدل الضائع "47" عن طريق عيد الرشيدي بعدما تبادل الكرة مع بدر المطوع وانفرد بالمرمى ووضع الكرة في مرمى خالد العجاجي محرزا هدفا أنصف الأصفر الذي بسط سيطرته على مجريات اللعب بفضل تحركات المطوع والرشيدي ومحمد صولة ويوسف بن سودة ومعهم عبدالعزيز وادي وجيبولا الذين نظموا هجمات مكثقة لم تستغل إلا متأخرا. وأشرف صالح الشيخ على قيادة الفريق عوضا عن محمد ابراهيم وغاب عن صفوفه خالد ابراهيم ونايف زويد ومحمد خليل للإصابة .



أما النصر فقد غاب عنه المحترف السوري عمرو ميداني والجزائري أيمن لقجع ولم يتمكن من تهديد مرمى مضيفه إلا بكرات شحيحة أبطل مفعولها دفاع القادسية.



وفي الشوط الثاني سنحت فرصة ثمينة للنصر عندما احتسبت له ركلة جزاء أهدرها الكولومبي زاباتا مسددا الكرة بعيدا عن المرمى(55) ، ومثلها حصل محمد صولة على فرصة لإضافة هدف ثان غير ان الحارس خالد العجاجي حولها ركنية (68)، وبعدها أيضا تصدى العجاجي لكرة خطرة من البديل مبارك الفنيني (70) ، وتحسن حال النصر وبادل خصمه الهجمات.

أدار المباراة الحكم السعودي شكري الحنفوش وجاءت قراراته سليمة.