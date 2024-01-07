750 ديناراً لدول آسيا و575 ديناراً لدول أفريقيا و350 ديناراً للجواز الخاص المقدم من الكفيل



قالت وزارة التجارة والصناعة انه بناء على توصية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبناء على التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبـان قـراراً وزارياً بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 حدد فيه الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية مع شمول (تذكرة السفر) ضمن سعر الاستقدام، ويأتي هذا القرار في سبيل تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل .

وحدد القرار الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزليـة مـن دول آسيا ب 750 دينارت (شامل التذكرة)، و 575 دينارا لاستقدام العامل المنزلي من دول افريقيا، و 350 دينارا للجواز الخاص المقدم من الكفيل.