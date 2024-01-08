أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يعين كل من:

1-الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

2-الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب.

3-السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل ،ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء .

4-السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية.

5-السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، عضوا بمجلس الوزراء .