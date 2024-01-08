تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، كما عبر عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية وللكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب صاحب السمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه من صادق المواساة وخالص التعازي عما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة وهذا التواصل، راجيا له دوام الصحة وتمام العافية ولأوكرانيا الصديقة كل الرقي والازدهار.