دعت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة المواطنين للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة عبر بطاقات الـ K-Net فقط، كما دعتهم إلى تقديم شكوى ضد المكاتب غير الملتزمة بالأسعار المعلنة أو عدم التعامل بالـ K-Net وذلك بسرعة التواصل مع الخط المباشر للهيئة العامة للقوى العاملة 96966595، والخط المباشر لوزارة التجارة 135 لتقديم شكواهم في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 7 يناير 2024.

وأكدت الجهتان أنهما بصدد تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة بشأن التفتيش على مكاتب استقدام العمالة وأنهم لن يتوانوا في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية تجاه مكاتب استقدام العمالة المخالفة للقرارات الوزارية ولقانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وذلك حماية وضمانا لحقوق المواطنين.