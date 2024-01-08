دمشق - هدى العبود

تزامنا مع إطلاق شركة الصباح اللبنانية للإنتاج الفني البوستر الترويجي الأول لمسلسل «تاج»، الذي سيتم عرضه رمضان المقبل، من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، تشهد العاصمة السورية دمشق حركة فنية لتصوير العديد من الأعمال الفنية، أبرزها «أولاد بديعة» للمخرجة رشا شربتجي والذي يصور حاليا بأحد أحياء دمشق الراقية، ويشاطرها التصوير المخرج عمار رضوان بمسلسل البيئة الشامية «بيت أهلي»، بطولة النجم أيمن زيدان والنجمة صفاء سلطان، إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني، وتتسارع كاميرات المخرجين لتقديم أفضل ما عندهم لشهر رمضان المبارك الذي اصبح على الأبواب.



وحجزت شركة الصباح أماكن مهمة بأحياء دمشق العتيقة الشاهدة على ما كان يجري في عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي للبدء بتصوير «تاج» الذي سيشهد عودة الفنانين تيم حسن وبسام كوسا للعمل مرة ثانية معا بعد غياب دام أربعة عشر عاما، بعد مسلسل «زمن العار» للمخرجة رشا شربتجي، والذي جمعهما وحقق نجاحا كبيرا حينها، حيث يتشوق الجمهور لرؤيتهما معا في عمل جديد.



وتدور أحداث العمل في خمسينيات القرن الماضي، وبحسب المعلومات فقد احتاج المسلسل- الذي تتابع عمليات تصويره في الوقت الحالي- إلى جهود كبيرة بالتحضير والديكور كونه يتناول دمشق فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.



بدوره، علق الفنان تيم حسن على صفحاته الخاصة بـ «السوشيال ميديا»، قائلا: «تاج.. رمضان 2024، يا كريم، تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي، إنتاج صباح إخوان». كما نشر المخرج سامر البرقاوي بوستر المسلسل، وعلق: «يحضر الآن بكل إتقان مجبولا بالأصالة ليقدم لكم وبكل حب رمضان القادم.. انتظرونا».



من جهته، أعلن المؤلف والموزع الموسيقي آري جان سرحان أنه يقوم على إعداد الموسيقى التصويرية وشارة «تاج»، حيث نشر بوستر العمل عبر حساباته بـ «السوشال ميديا»، وقال: «انتظرونا في رمضان 2024 بمسلسل (تاج) وتجربة جديدة مليئة بالتحديات، إن شاء الله ستشاهدون مادة بصرية وسمعية بتليق بالمرحلة والحكاية يلي عم نحكيها».



ويعتبر التعاون للمرة الثانية للمؤلف والموزع آري جان سرحان مع شركة الصباح، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شارة مسلسل «الزند» في موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا باهرا.



ومن أبرز النجوم المشاركين في «تاج»: تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان (لم تعلن بعد عن مساحة الشخصية التي ستجسدها بالمسلسل)، نورا رحال، كرم الشعراني، عبدالرحمن قويدر، كما لم يكشف بعد عن اسم الفنانة التي ستشارك تيم حسن البطولة.