قال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري إن جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة قامت بإطلاق الاستمارة الصحية الإلكترونية بهدف متابعة الحالة الصحية للطلبة والطالبات والعمل على تقديم خدمات العناية الصحية الأولية بما يضمن سلامة المجتمع الجامعي وتحسين الاستجابة للطوارئ الصحية.



بدوره، أكد القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق محمد السليمان أن جهود الجامعة مستمرة في تطوير وتحسين الإجراءات الصحية وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى الأداء الصحي وتعزيز السلامة والوقاية لدى أفراد المجتمع الجامعي بما يسهم في تقديم خدمات جيدة للطلبة والطالبات تكفل لهم بيئة ملائمة أثناء فترة دراستهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية، مبينا أن إطلاق الجامعة الاستمارة الصحية الإلكترونية يعكس التزامها الكامل بسلامة أفرادها والمحافظة على بيئة تعليمية صحية وآمنة.



من جهته، أوضح القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس أن الاستمارة الصحية تم تصميمها بشكل يسهل على الطلاب تعبئتها إلكترونيا وذلك عبر نظام الطالب الجامعي، مشيرا إلى أنها تحتوي على بيانات الطالب الأساسية والفحص السريري، والتاريخ المرضي وغيرها من البيانات التي تمكن القائمين على العمل الصحي بالجامعة من معرفة حالة الطالب الصحية، داعيا الطلبة والطالبات إلى المبادرة بتعبئة الاستمارة الصحية حرصا على سلامتهم.



وأعرب عن شكره لكل سبل التعاون المبذولة بين إدارة الأمن والسلامة ومركز نظم المعلومات وإدارة الدعم الفني للقيام بتنفيذ الاستمارة الصحية الإلكترونية.